Heupblessure houdt Nadal drie weken verplicht aan de kant

LIVE: Welke toplanden treft Oranje in de Nations League

11:53 Nederland loot vanmiddag vanaf 12.00 uur in Lausanne mee in de hoogste divisie van de nieuwe Nations League. Die A-League wordt gespeeld in vier poules van drie landen. Nederland tussen september en december vier interlands. Wie in de poule als laatste eindigt, degradeert naar de B-groep. De poulewinnaars verdienen alvast een ticket voor de play-offs in de reguliere kwalificatie voor het EK van 2020.