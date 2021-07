HHC Hardenberg begint met nieuweling Joerie Church aan de lange aanloop naar het nieuwe seizoen

Video ‘Diesel’ Mollema op volle toeren: ‘Ik weet wat ik kan en had al snel het gevoel dat ik het zou gaan redden’

10 juli Voor de tweede keer in zijn carrière won Bauke Mollema een Touretappe. De 34-jarige renner van Trek-Segafredo bekroonde in de veertiende etappe een solo van dik veertig kilometer met de zege in een heuvelrit. ,,Met anderhalve minuut voorsprong voelde ik te gaan winnen.”