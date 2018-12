Hiep hoi voor de keuze van Tom

Keuze? Keuze? Welke keuze? Tom Dumoulin had helemaal geen keuze. Die was al voor hem gemaakt. Door de ploeg, de sponsor, de media en Het Grote Publiek. Of hij nu wilde of niet, hij moest en zou in 2019 alles op de Tour de France zetten. En hij moest en zou in het geel in Parijs staan ook. Het was allang geen ambitie meer, of wishful thinking. Het was een eis.