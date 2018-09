Hierdense baanwielrenner Theo Bos rijgt finales aan elkaar op keirin in Japan

Lloris krijgt 56.000 euro boete en rijontzeg­ging na dronken rijden

12:07 Hugo Lloris heeft vanmorgen in de rechtbank in Londen toegegeven dat hij op vrijdag 24 augustus met twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol op toch in zijn Porsche Panamera was gestapt. Lloris kreeg een boete van 56.000 euro en twintig maanden rijontzegging.