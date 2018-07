Higuain naar AC Milan, NAC huurt keeper van City

NAC huurt keeper van City

Robert Lewandowski zou willen vertrekken bij Bayern München, maar de Duitse kampioen zal de aanvaller niet laten gaan, zo vertelt trainer Niko Kovac. ,,De status is simpel: hij gaat niet weg, want hij is onze topspits. Het klopt dat hij nadenkt over een vertrekt. Dat is wat hij wil, maar het gaat ook om wat wij willen. Wij zijn Bayern en we hebben een topspits. Robert heeft een contract en hij zal hier zo lang mogelijk blijven."

PEC Zwolle heeft Erik Israelsson komend seizoen niet nodig. De eredivisieclub verhuurt de 29-jarige Zweedse voetballer aan de Noorse club Valerenga IF. Zwolle nam Israelsson in januari 2017 over van Hammarby IF als opvolger van de naar FC Utrecht vertrokken Wout Brama. Sindsdien speelde hij mee in negentien wedstrijden, maar een vaste waarde werd voormalig jeugdinternational Israelsson niet. Valerenga is de huidige nummer negen uit de Noorse competitie.

Harry Maguire staat in de belangstelling van veel clubs, maar coach Claude Puel verwacht dat de verdediger trouw blijft aan zijn huidige club Leicester City. ''Ik heb er alle vertrouwen in dat Harry bij ons speelt komend seizoen. Hij is een belangrijke speler voor ons'', aldus Puel.



Maguire viel op tijdens het WK in Rusland, waar hij alle zeven duels meespeelde bij de Engelse ploeg, die als vierde eindigde. ''Zijn sterke spel in Rusland verraste me niet; hij had dat al bij ons laten zien, vooral in de tweede helft van het seizoen'', aldus Puel.



Met name Manchester United zou Maguire willen inlijven en tientallen miljoenen euro's over hebben voor de 25-jarige kopsterke speler, die vorig seizoen alle 38 competitiewedstrijden in de basis stond bij zijn club. Volgens tabloid The Mirror heeft Leicester een vertrek van Maguire afgewend met een riante salarisverhoging. De club is bereid Maguire 95.000 pond per week te betalen, een slordige 106.000 euro.