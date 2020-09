Hirschi stelt ploegleider Tristan Fleerkate uit Laren niet teleur in Stentor Tour Wielerspel

Van Vleuten gaat voor drie op een rij in Giro Rosa: ‘Heb niet onwijs hard getraind’

17:00 Annemiek van Vleuten heeft in de overvolle wielerkalender in coronatijd even gas terug genomen, de tijd voor zichzelf genomen. De wielrenster die bijna alle koersen won waar ze aan de start verscheen, wilde mentaal tot rust komen en trok zich na La Course een dag of tien terug in haar hotel in Italië.