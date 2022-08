Historisch goud voor Nederlandse zwemsters op 4x200 meter: ‘Dit geeft inspiratie’

Direct goud voor Nederland op de eerste dag van de Europese kampioenschappen zwemmen in Rome. En een primeur: de Oranje-vrouwen Imani de Jong, Silke Holkenborg, Janna van Kooten en Marrit Steenbergen lieten voor het eerst na de 4x200-estafette het Wilhelmus klinken. ,,Dit is zo gaaf”, klonken de jonge meiden in koor.

De Jong (20), Holkenborg (20), Van Kooten (17) en Steenbergen (22) zorgden niet alleen voor de eerste Nederlandse medaille in Rome; ze bezorgden ons land voor het eerst in de historie de Europese titel op de 4x200 meter vrije slag. En dat terwijl dit jonge team in juni bij de WK niet eens in actie kwam en naar Rome was afgereisd om ervaring op te doen. Na de onverwachte winst werd het meer giebelen dan direct woorden vinden voor hun topprestatie.



Steenbergen, de bekendste van het viertal en de enige die vooraf echt geloofde dat Nederland een medaille kon winnen, tikte na 7.54,07 als eerste aan. Groot-Brittannië - dat met Medi Harris nog net voorbij Van Kooten schoof maar het met Freya Anderson niet kon bolwerken - eindigde als tweede (7.54,73), het brons ging naar Hongarije (7.55,73). ,,We zijn gewoon goed, dus toen Janna er nog bij lag moest ik het gewoon afmaken. Ik dacht: ik kan dit! En na 100 meter lag ik er nog naast, toen kreeg ik een extra boost”, reageerde Steenbergen, voor wie Lotte Hosper (19) in de plaats de ochtendsessie zwom.

,,We hebben nu vier meiden die heel goed zijn op de 200 vrij”, aldus Steenbergen. ,,Janna van Kooten is pas 17 jaar, ik ben met 22 jaar de oudste. We zijn nog lang niet uitgegroeid. Er zit heel veel rek in deze ploeg. Die onderlinge concurrentie geeft een extra zetje, iedereen wil de beste zijn. Als we allemaal blijven doorgroeien, dan zit hier iets heel moois in. Volgend jaar op de WK willen we deze finale ook zwemmen. Dan kunnen we zien wat we op wereldniveau kunnen. Deze Europese titel is een heel mooie stap en geeft inspiratie. We gaan met z’n allen keihard werken om ook op de WK en de Spelen een rol van betekenis te spelen.”

Alle acht landen die aan de series meededen plaatsten zich voor de eindstrijd, al nam Nederland onnodig veel risico bij de overname van Van Kooten waardoor het nog bijna mis ging. De jury keek ernaar, maar een zure diskwalificatie bleef Nederland bespaard. In de finale was het ‘koppie erbij houden, niet af laten leiden en allemaal een stuk harder zwemmen.’ ,,Ik moest cool blijven in mijn hoofd, want ik wist dat Katinka Hosszú naast mij lag. Mijn eigen race zwemmen en doorraggen”, aldus Holkenborg. ,,Toen Marrit het water in ging, dacht ik wel: we liggen heel goed nu. Zij is ook nog eens een heel goede afmaker in estafettes.”

Volledig scherm Een vuistje bij zwemmer Nyls Korstanje na zijn nationale toptijd op de 50 meter vlinderslag. © Antonio Bronic/REUTERS

Korstanje in Nederlands record als snelste door

Nyls Korstanje heeft donderdag voor de tweede keer zijn eigen Nederlandse record op de 50 meter vlinderslag aangescherpt. De in de Verenigde Staten trainende Nijmegenaar noteerde in de halve finales 22,88 seconden, twee honderdsten sneller dan zijn toptijd ’s ochtends in de series. Korstanje plaatste zich als snelste voor de finale van vrijdag. Alleen de Fransman Maxime Grousset dook ook onder de 23 seconden.

Voor de camera van de NOS bevestigde Korstanje dat hij in bloedvorm is. ,,Favoriet wil ik me niet noemen. Ik vind het wel pittig om nu als eerste geplaatst te staan. Ik sta met een aantal toppers in de finale, dan kunnen we erom vechten. Waarbij iedereen op mij gaat jagen in plaats van andersom. Iets om van te leren, want dat heb ik nooit eerder gehad. Ik heb er wel zin in”, aldus Korstanje. ,,Dit is een magisch bad, Andriy Govorov zwom hier vier jaar geleden het wereldrecord. Ik lag bij hem in de serie en dat was zo bizar om van dichtbij te zien.”

Ook Steenbergen en Kamminga naar finale

Ook Marrit Steenbergen bereikte voor haar estafettesucces al een individuele finale. Op de 100 meter vrije slag noteerde ze met 53,80 de tweede tijd. Alleen Charlotte Bonnet uit Frankrijk was met 53,56 sneller.

Arno Kamminga won zijn halve finale op de 100 meter schoolslag in 59,29. Wereldkampioen Nicolo Martinenghi uit Italië was in de andere race met 58,44 een klasse apart, maar verder kwam er niemand aan de tijd van Kamminga. De Britse wereldrecordhouder Adam Peaty ontbreekt in Rome.

Alberto Razetti zorgde meteen voor het eerste Italiaanse succes bij de EK in Rome. Hij won de eerste gouden medaille van het toernooi, op de 400 meter wisselslag in 4.10,60 minuten. Thomas Jansen zwom zijn eerste grote internationale finale en werd daarin zesde (4.18,42). Italië moest op de 4x200 meter vrije slag genoegen nemen met het zilver achter Hongarije.

