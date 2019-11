Historisch jong United onderuit in Kazachstan na flater Chong

Ook de negentienjarige Chong was van de partij in Kazachstan. De Nederlander zag hoe captain Jesse Lingard na tien minuten de score opende namens Manchester United, dat in de eerste helft weinig moeite had met de ploeg uit Kazachstan. Astana pakte vooralsnog geen enkel punt in Groep L van de Europa League en was daarmee al kansloos voor Europese overwintering.



Op basis van de eerste helft zag het er niet naar uit dat Astana een eerste punt zou gaan pakken in de Europa League, maar dat veranderde in de tweede helft. Chong greep een wel heel ongelukkige hoofdrol na rust. Hij kreeg tien minuten na rust een niet te missen kans. Luke Shaw stoomde op, gaf de bal voor op de Nederlander en Chong hoefde de bal bij de tweede paal alleen maar in te tikken. Hij werkte de bal echter voor een leeg doel over.



Tot overmaat van ramp scoorde Astana meteen in de tegenaanval via Dimitri Shomko en zeven minuten later werd het leed voor United nog groter toen debutant Di’Shon Bernard de bal in eigen doel werkte na een voorzet van Antonio Rukavina. Chong werd meteen na die 2-1 gewisseld en daarmee kwam er een einde aan een erg moeizaam duel voor het jonge talent uit Nederland.