Historisch! Peter Sagan pakt derde wereldtitel op rij

Door Pim Bijl



De wereldkampioen durfde niet te juichen op de streep. Hij keek op zij. Had hij, of Alexander Kristoff gewonnen? Kort daarop volgde de bevestiging via de speakers: Peter Sagan had zich voor de derde achtereenvolgende keer tot wereldkampioen gekroond. De euforie was groot. Sagan (27) kreeg dit seizoen best wat kritiek te verduren wegens een gebrek aan klinkende overwinningen. In de Tour werd hij weggestuurd wegens een vermeende elleboogstoot.



Maar vrijwel alles lijkt vergeten nu de Slowaak na Richmond en Doha nu ook in Bergen de beste bleek. Ondertussen hadden de Nederlanders geen reden tot juichen. Het attente rijden van de ploeg leidde niet tot een man op het podium, sterker nog: in de top-10 zat geen oranje-man. Op anderhalf uur voor de finish ontstond er een sterke kopgroep met onder anderen Lars Boom en de Belg Tim Wellens. Het brak de koers in een redelijk vroeg stadium open, maar over de gehele linie bezien bleef het een vrij gesloten koers, waarin de allerlaatste ronde allesbeslissend werd.



Het meespringen van de uitstekend rijdende Boom stond niet op zichzelf - de Nederlandse equipe speelde allesbehalve verstoppertje. Even daarvoor zette de oranje trein zich al op kop. Later in de koers deed ook Tom Dumoulin pogingen om weg te rijden, maar iedereen leek te beseffen dat ze de wereldkampioen tijdrijden geen zucht voorsprong mochten geven.



Langeveld

Dat de strijd om de regenboogtrui pas in de laatste ronde ontbrandde, speelde mannen met een sterk eindschot in de kaart. Peter Sagan, Michael Matthews en Alexander Kristoff zullen tevreden in de groep hebben gezeten. Op 16 kilometer was het weer een oranje man die een bommetje dropte. Ditmaal was het Sebastian Langeveld, die de Duitser Paul Martens meekreeg. De aanval bleek niet van lange duur.



Op de laatste beklimming van Salmon Hill gaf een groep usual suspects vol gas. Michael Valgren Andersen, Gianni Moscon, Niki Terpstra, Greg van Avermaet, Philippe Gilbert en Julian Alaphilippe trokken vol door. Laatstgenoemde bleek heuvelop de sterkste en kreeg al snel gezelschap van Moscon. De Italiaan werkte niet goed genoeg mee, vond Alaphilippe, de Fransman besloot op de kasseienstrook vol door te trekken, maar werd teruggepakt door de achtervolgende groep.



Thuisrijder Alexander Kristoff ging de sprint vol aan, maar zag in de laatste meters Peter Sagan opstomen. Beiden plaatsten een ultieme jump, maar het was de Slowaak die voor de derde maal op rij mocht juichen. In de dagen vooraf verschenen nog berichten dat hij in aanloop naar het wereldkampioenschap ziek was geweest. Het moest de concurrentie hoop geven, maar mocht niet baten. Voor het wonderkind van het peloton gelden andere wetten.