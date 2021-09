‘Historische finale’ op US Open tussen onbevreesde tieners: ‘Ik heb nog nooit zoiets iets gezien’

De koppen op de sites en in de ochtendkranten waren vrijdagmorgen na de halve finales onverminderd enthousiast: ‘Historische finale! Tienerstrijd! Wat een droomfinale. Een frisse wind’. Eindelijk weer een vrouwenpartij om je op te verheugen. Wie oh wie gaat dit winnen? Het wordt een strijd tussen twee meiden die zich onbevangen door het toernooi sloegen en een slagveld achterlieten.



Fernandez versloeg oud-kampioenen als Angelique Kerber, Naomi Osaka en in de halve finale Aryna Sabalenka, de nummer twee van de wereld. De Canadese kwam zelf al nummer 73 van de wereld naar New York. Emma Raducanu versloeg op haar weg naar de eindstrijd speelsters als olympisch kampioene Belinda Bencic en in de halve finale Maria Sakkari, achttiende van de wereld. Ze verloor geen set in zeven partijen en is de eerste finalist(e) ooit op een grand slam die als qualifier begon. De Engelse begon de zomer als de nummer 366 van de wereld.