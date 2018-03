Hivert wint derde rit Parijs - Nice, Sanchez pakt geel

De Spanjaard Luis Léon Sanchez eindigde als tweede en nam bovendien de leiderstrui over van de Fransman Arnaud Démare, de winnaar van de eerste etappe. In de rit over 210 kilometer tussen Bourges en Châtel - Guyon eindigde Remy di Gregorio, die in de slotkilometers nog enkele uitvalspogingen deed, als derde.



Mike Teunissen, die in het achtervolgende groepje als vijfde over de meet kwam, was vandaag de beste Nederlander. De 25-jarige renner van Sunweb bekleedt eveneens een vijfde plek in het klassement.



Voor de 33-jarige Hivert, die in het verleden uitkwam voor de Nederlandse Skil-Shimano-formatie, is het vermoedelijk de grootste zege uit zijn loopbaan. Tot nu toe waren enkele dagsuccessen in de Ruta del Sol en één ritwinst in de Ronde van Romandië de meest indrukwekkende overwinningen op zijn palmares.