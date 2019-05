Hodeg wint tweede rit Ronde van Noorwegen, Bol houdt leiderstrui

PEC Zwolle plukt trainer weg bij aartsri­vaal GAE: ‘Stegeman was onze oorspronke­lij­ke nummer één’

19:02 Toen PEC Zwolle in maart voorbereidingen trof in de zoektocht naar een opvolger voor trainer Jaap Stam, rolde John Stegeman al als beste kandidaat uit de statistieken. ,,Maar omdat het de trainer van Go Ahead Eagles betrof, vonden we het in eerste instantie best lastig", stelt voorzitter Adriaan Visser over de trainer uit Epe die hij bij de aartsrivaal heeft weggeplukt.