Hoe Al-Owairan de held van zijn land werd (maar toch in de bak verdween)

In 1996 werd Saeed Al-Owairan tijdens een avondje stappen opgepakt door de Saoedi-Arabische politie. De stervoetballer was in het gezelschap van buitenlandse vrouwen en tot overmaat van ramp was er alcohol in het spel. Dat zijn fratsen waar de Saoedische overheid niet van gediend is, zeker aangezien het zedeloze gedrag tijdens de ramadan plaatsvond. Al-Owairan verdween zes maanden in de gevangenis en mocht een jaar lang niet voetballen.

Het kan kennelijk hard gaan in het Midden-Oosten, want twee jaar eerder had Saeed Al-Owairan zich nog tot onderkoning van zijn land gekroond. In de WK-groepsfase slalomde de Saoedi-Arabische spelverdeler op Maradona-achtige wijze de gehele Belgische defensie tegen de vlakte. Een doelpunt van naam en faam, want het betekende dat Saoedi-Arabië zich voor het eerst (en laatst) voor de knock-outfase plaatste. De solo van Al-Owairan is dan ook het hoogtepunt in de voetbalhistorie van het land.