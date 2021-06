Hoe de nerveuze Rinus Michels Nederland 50 jaar geleden op de voetbalkaart zette

Door Johan Inan



Eigenlijk begon de finale tegen Panathinaikos voor Ajax niet op 2 juni 1971, maar al op 27 mei. De generale repetitie was uitgerekend het kampioensduel met Feyenoord en meer dan ze in Amsterdam lief was, werd tegen de aartsrivaal gevoetbald met de rem erop. ,,Het werd een ordinaire schoppartij”, vertelt Arie Haan. ,,Feyenoord hield zich niet in, terwijl wij nog een Europese finale te spelen hadden. Ruud Krol had al zijn been gebroken. Dat moesten er niet meer worden.”



Haan zelf was na een reeks basisplaatsen op de bank begonnen. ,,Rinus Michels was sentimenteel en wilde ook weer jongens met wie hij lang werkte opstellen.” Vanaf de bank zag hij hoe Ajax de landstitel aan Feyenoord (1-3) verspeelde. Dat kon maar op één manier worden rechtgezet: door Feyenoord vijf dagen later te onttronen als beste club van Europa. ,,Wij hadden in 1969 de Europese finale verloren, Feyenoord won de Europa Cup 1 een jaar later wel als eerste Nederlandse club en had ons nu de landstitel afgenomen. Daardoor waren de belangen groot.”