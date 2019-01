Hoe de wereldtitel van Richard Groenendaal een dieptepunt werd

Op het podium van het WK veldrijden in Sint-Michielsgestel staan drie mannen in tranen. Twee Belgen, en op het hoogste treetje een geëmotioneerde Nederlander. De Nederlander is Richard Groenendaal. Na vele jaren van ‘net niet’ is hij eindelijk wereldkampioen. In zijn eigen woonplaats nog wel. Toch beschouwt hij die wereldtitel achteraf allerminst als het hoogtepunt in zijn carrière.

De nummer drie van dat WK, de Belg Sven Nys, was in die dagen namelijk een ploeggenoot van Groenendaal. Ze reden allebei voor de Nederlandse Rabobank-formatie. Voor de start had hun ploegleider met beide mannen de afspraak gemaakt dat ze tijdens het WK, waar in landenteams wordt gereden, niet op elkaars wiel zouden fietsen. Rabobank wilde de regenboogtrui namelijk koste wat kost in de ploeg. En het maakte niet uit of de eer naar een Nederlander of een Belg zou gaan. De renners hielden zich aan de afspraak. Groenendaal reed vroeg in de wedstrijd weg, en Nys, samen met landgenoot Mario de Clerq in de achtervolging, weigerde kopwerk te doen. Woede en ongeloof spoot uit de oren van De Clerq.



De dagen na het WK ging het alleen nog maar over dit incident, over de Rabobank-combine. In België, het land waar veldrijden een heilige sport is, werd Nys met de nek aangekeken en als landverrader bestempeld. Groenendaal kreeg niet de erkenning die hij als wereldkampioen had verdiend. Wat een hoogtepunt had moeten zijn, zo zei hij later, werd een dieptepunt.



