Hoe een sociaal werker uit München de transferwaarde van Lewandowski mag bepalen

Transfermarkt.deDatawebsite Transfermarkt is niet meer weg te denken uit de voetbalwereld. Niet alleen journalisten maken er gebruik van, maar de transfersommen die de spelerstaxateur bepaalt, zijn ook terug te lezen in jaarverslagen van Europese topclubs. Uit onderzoek van Follow The Money komt echter naar voren dat dat helemaal niet zo professioneel gebeurt.

Zo is Martin Freundl, een sociaal werker uit Hôhenkirchen-Siegertsbrunn in de buurt van München, verantwoordelijk voor de transferwaardes van de clubs in de Bundesliga. Hoewel Transfermarkt.de één van de best bezochte voetbalsites is, krijgt de tot economieleraar opgeleide Duitser geen euro voor zijn werk. Freundl doet het allemaal voor zijn plezier: hoeveel is Bayern-ster Robert Lewandowski waard? Hoeveel gaat Erling Haaland Borussia Dortmund opleveren? ,,Ik zie het als een soort spel’’, zegt Freundl tegen FTM. ,,Je doet een voorspelling en het geeft voldoening als die uitkomt. Ik ben maar een sociaal werker, doe dit bij Transfermarkt voor mijn lol, en de voetbalwereld gaat over miljoenen. Dat contrast is krankzinnig.”

Christian Schwarz van Transfermarkt vindt het ook raar dat hun invloed zo groot is. ,,Clubs zouden geen beslissingen moeten maken over transfers op basis van de marktwaardes op onze website. Onze methode is namelijk niet wetenschappelijk.”

Wikipedia

De marktwaardes op Transfermarkt komen tot stand volgens het wisdom-of-the-crowd-principe, zoals Wikipedia. Gebruikers voeren een discussie op het forum van Transfermarkt. Freundl en zijn buitenlandse collega’s kijken daarnaast ook onder meer naar speelminuten, goals, assists, interlands, contractduur, salarisniveau, het aanzien en de financiële situatie van een club. Er wordt geen gebruik gemaakt van een algoritme.

Clubs als Olympique Lyon, Olympique Marseille, Schalke 04, Hertha BSC, Hoffenheim en FC Porto voeren in jaarverslagen Transfermarkt op als bron voor de waarde van hun selectie. Zelfs de Europese voetbalbond UEFA maakte in 2016 in een rapport gebruik van de Duitse website. In de eredivisie slaat FC Utrecht Transfermarkt ook na. ,,FC Utrecht ziet de waardes op Transfermarkt eerder als een soort grove ondergrens”, aldus algemeen directeur Thijs van Es.

Transfermarkt.de werd 20 jaar geleden opgericht door de Duitser Matthias Seidel. Eerst als hobbyproject om alles over zijn club Werder Bremen bij te houden. Een jaar later breidde hij dat uit met databases over andere clubs en competities. In 2008 nam de Duitse uitgever Axel Springer, onder meer eigenaar van boulevardkrant Bild, 51 procent van de aandelen over. Nu heeft de website zeventig mensen in dienst.

Volledig scherm Olympique Lyon, de club van Memphis Depay, voert in jaarverslagen Transfermarkt op als bron. © AP