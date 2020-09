Hoe een veelbelovend seizoen in een depressie belandde

Door Arjan Schouten



Nog maar een maand geleden was Max Verstappen de winnende bandentovenaar op Silverstone. Werd het seizoen dan toch nog spannend? Dat was toen het sentiment. Maar na een dubbel motortrauma in Italië is daar weinig meer van over.



Na Monza ook een sputterende Honda-motor in Mugello. Voor de derde keer al dit jaar. Negen races, drie keer genekt door de eigen krachtbron. Een twijfelachtig gemiddelde dat doet denken aan de tijden met Renault als motorleverancier, wat terug te zien is in de cijfers. 100 punten na negen races, vorig jaar had hij er na negen races 126.