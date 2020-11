Hoe het wielrennen honderd dagen lang coronaproof bleek

Door Daan Hakkenberg



Nog 109 nachtjes slapen en dan zijn de ogen van de internationale wielerwereld alweer gericht op Gent voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad. In Belgische televisieprogramma’s en kranten zal het in de weken ervoor gaan over Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Oliver Naesen en - vooruit - Greg Van Avermaet. De teambussen zullen de enorme loods naast wielerbaan ’t Kuipke worden binnengereden en de spanning tot het startschot zal langzaam worden opgebouwd. Grote kans dat Europa op 27 februari 2021 gebukt gaat onder een derde of vierde golf van coronabesmettingen, maar de kans is nog groter dat de Omloop Het Nieuwsblad gewoon doorgaat.