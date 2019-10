Hoe lang gaat Theo Bos (36) nog door? ‘Eén truitje nog, dat zou fantastisch zijn’

Voor veel grote namen staan de EK baanwielrennen in Apeldoorn vooral in het teken van de Olympische Spelen volgend jaar. Voor Theo Bos is dat anders. Hij gaat niet naar Tokio, maar richt zich op de wereldkampioenschappen van de komende twee jaar.

,,Ik mag in principe de kilometer rijden op het WK in Berlijn, daar hoop ik Quentin Lafarge gewoon een keer te verslaan.’’, vertelt Bos, die vandaag op de 1 kilometer tijdrit zijn meerdere moest erkennen in de Franse wereldkampioen. ,,Hopelijk heb ik dan ook de nieuwe Koga-fiets (waar onder meer de teamsprinters dit EK al op reden, red.).’’

Met zijn 36 jaar is Bos bepaald geen jonkie meer. Op zijn erelijst prijken onder meer vijf wereldtitels op de baan, die hij behaalde in de jaren van 2004 tot en met 2007. Hoe lang gaat de inmiddels ervaren rot nog door? ,,Ik heb altijd gezegd: ik wil nog één WK-titel. Dat moet je of in het Olympische seizoen doen, of in het na-Olympische seizoen. Het WK is dan (2021) in Turkmenistan, dus ik hoop dat er niemand heen gaat’’, grapt Bos. ,,Eén truitje nog, dat zou fantastisch zijn. Maar als het niet lukt dan lukt het niet. Zou jammer zijn, maar dan ben ik evengoed nog wel tevreden hoor.’’

Met ruim een tiende verschil greep Bos vanmiddag net naast de Europese titel op de 1 kilometer tijdrit in Apeldoorn. Lafarge (1.00,289) was sneller dan de Nederlander, die meteen na zijn tijdrit al wist hoe laat het was.