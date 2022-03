Hoe Mariënheem met de overgang naar de zaterdag acuut instortingsgevaar verhielp

WK indoor: Posstok­hoog­sprin­ger Menno Vloon naast het podium, Tefera prolon­geert wereldti­tel op 1500m

Polsstokhoogspringer Menno Vloon heeft naast een medaille gegrepen op de WK indoor in Belgrado. De 27-jarige Noord-Hollander kwam in Belgrado niet over 5,85 meter. Dat lukte vier polsstokhoogspringers wel, onder wie wereldrecordhouder Armand Duplantis uit Zweden. Zij zitten nog in de wedstrijd.

19:19