Hoe Max Verstappen denkt zondag naar voren te rijden? ‘We zien het wel als de lichten uit gaan’

Evenaring negatief clubrecord GA Eagles zweeft boven de Adelaars­horst

Mocht Go Ahead Eagles zaterdag (aftrap 16.30 uur) van Sparta verliezen, dan evenaart de ploeg van trainer René Hake een clubrecord. En geen aangename. De Deventer ploeg verloor zijn laatste acht eredivisieduels en alleen in maart-mei 1996 (9 duels, clubrecord) was er zo’n reeks op het hoogste niveau.

15:30