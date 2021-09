Hoe Nederlander Van der Zwan via Twitter het WK wielrennen naar Rwanda kreeg

Geen crisis bij AZ, maar club wel in zwaar weer: ‘We mogen dit niet accepteren’

22 september Met een zeventiende plaats op de ranglijst en drie nederlagen in vier wedstrijden draait AZ bepaald nog niet goed. Trainer Pascal Jansen spreekt van ‘zwaar weer’ en een ‘nieuwe fase’ waarin hij met zijn ploeg is beland. ,,Het mag hier dan nooit echt crisis zijn, achter de schermen zijn we heel erg kritisch naar elkaar. En terecht ook want het zou slecht zijn als we dit accepteren.”