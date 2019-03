Hoe Salt Lake City het leven van ‘Tarzan’ veranderde: ‘Ik zat daar prima’

Door Lisette van der Geest



In huize Van Velde in Heerde zijn er op 16 februari cadeautjes. Dan gaan twee jongens -momenteel 6 en 8 jaar oud- met hun ouders uit eten. Dan is het een feestdag. Het is de dag waarop in 2002 alles veranderde voor Gerard van Velde (47). De rest van zijn leven werd destijds, in Salt Lake City bij de Olympische Spelen, bepaald. ,,Die 1000 meter winnen was het hoogtepunt uit mijn carrière als schaatser. Dus dat vieren wij.”



Voor 16 februari 2002 was hij redelijk anoniem. Bij schaatsfans bekend als man met misschien wel de meeste vierde plekken achter zijn naam. Na die dag kende heel Nederland hem. Zat hij met zijn toenmalige vriendin in een restaurant, hoorde hij plots: ‘Ja, ja, hij zit hier naast me. Ja, hier. Wacht even’. Vervolgens kreeg hij een telefoon in zijn hand gedrukt. ‘Dit is mijn moeder, ah, zeg even wat’. Van Velde: ,,En dan heb je een vrouw aan de andere kant van de lijn van wie je denkt: ‘die ken ik niet’.‘’



Dat was wennen.