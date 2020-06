Hoe vaak komt de Formule 1 dit jaar nog buiten Europa?

Door Arjan Schouten



Onthoofd is de Formule 1-kalender voor 2020 al maanden. En aan dat proces komt ook na de bekendmaking van een eerste mini-kalender van acht races in Europa maar geen einde. Vandaag werd bevestigd dat er ook een streep gaat door de Aziatische afspraken in Japan en Singapore. En de race die al uitgesteld was in de straten van het Azerbeidzjaanse Bakoe keert definitief niet terug als een direct resultaat van de ‘voortdurende onzekerheid’ waar het corona-virus voor zorgt.



Nog altijd houdt de Formule 1 vast aan het streven om dit jaar nog 15 tot 18 races te organiseren. De start is op 5 juli in Oostenrijk, de laatste afspraak zal half december in Abu Dhabi zijn. Maar waar het racecircus heen trekt na de eerste acht Europese afspraken in juli en augustus blijft nog onduidelijk. Een volledige kalender moet er zijn vóór het seizoen over drie weken begint op de Red Bull Ring, zo belooft topman Ross Brawn. ,,We hebben nog tijd. We geloven nog steeds in een geweldige tweede seizoenshelft, misschien zelfs wel met publiek.’’

Europees feestje

Maar meer en meer lijkt duidelijk te worden dat de wereldsport die Formule 1 is in het uitzonderlijke jaar 2020 genoegen moet nemen met een extreme focus op racen in thuiscontinent Europa. Uit logistieke en praktische overwegingen is dat nu eenmaal het meest eenvoudige, met alle (reis)beperkingen die de pandemie wereldwijd veroorzaakt.

De kalender tot nu toe? Twee keer Oostenrijk (5 en 12 juli), Hongarije (19 juli), een dubbel in Engeland (2 en 9 augustus), Spanje (16 augustus), België (30 augustus) en Italië (6 september). Meer concreets is er vooralsnog niet te melden. Maar met een streep door Singapore en Japan blijven in Azië alleen nog de eventuele inhaalafspraken in Vietnam en China over. En die staan beiden op losse schroeven. In Melbourne komen de coureurs dit jaar niet meer terug. En de vraag is of er met alle onzekerheden nog wel geracet kan worden in Mexico of Brazilië. Dezelfde twijfel geldt voor de Amerikaanse GP in Texas. In Canada vecht Montréal nog voor een inhaalrace in de herfst, maar past die trip aan de andere kant van de Atlantische Oceaan straks nog wel op de Europees georiënteerde kalender. En ook over Sotsji bestaat nog onduidelijkheid. Geografisch gezien nog wel Europees, maar wel ver weg van de andere Europese circuits.

Midden-Oosten

Het Midden-Oosten biedt aan het einde van het jaar sowieso uitkomst, is nu de gedachte. De traditionele afsluiter moet Abu Dhabi blijven, met Bahrein er meteen voor. ,,Het mooie van Bahrein is dat er daar meerdere configuraties mogelijk zijn, dus we zouden er ook twee keer kunnen racen’’, aldus Brawn, die duidelijk alle opties open houdt. Zelfs de buitenste lay-out van Bahrein, die wel wat weg heeft van een oval, heeft nu de aandacht van de Formule 1. ,,Dat rondje zou best een spannend kunnen worden.’’



Maar met acht keer Europa en in het slechtste geval een Midden-Oosten-trip van drie races, is Formule er voor 2020 natuurlijk nog niet. Acht keer racen is genoeg voor een wereldkampioenschap, maar om te voldoen aan de lucratieve tv-contracten moet het totaalaantal toch echt wel richting minimaal vijftien. Daarom is het niet zo vreemd dat de laatste weken tal van Europese circuits opduiken in het geruchtencircuit.

De koningsklasse onderzoekt tal van potentiële locaties in Europa na de eerste acht die nu vast staan. In Italië is het Ferrari-circuit van Imola een kanshebber, net als Mugello, waar de Moto GP racet. In Portugal wordt serieus gekeken naar het circuit van Portimao in de Algarve, waar eerder al getest is door de F1-auto’s. En in Duitsland zou Hockenheim zomaar weer terug op de kalender kunnen komen.

,,Er bestaan een aantal prima Europese circuits waar we nog een of twee races toe kunnen voegen om er zeker van te zijn dat we een uitgebreid seizoen hebben’’, zo bevestigt Brawn. ,,Maar dit is nog werk in uitvoering, we gaan nog niks bekendmaken. Wat we echt willen vermijden nu, is dat we iets aankondigen wat we daarna weer moeten wijzigen.’’