Hoe verliepen de comebacks van andere wereldkampioenen in de Formule 1?

De koning van de comebacks, natuurlijk. Verbrandde in 1976 bijna levend op de Nürburgring, om amper zes weken later getekend voor het leven weer in zijn Ferrari te springen in Italië. Zo verzot was de Oostenrijker op het racen. Maar in 1979 besloot hij plots dat het tijd was voor andere uitdagingen. Lauda had ook zakelijke ambities. Begon met Lauda Air zijn eigen luchtvaartmaatschappij. Maar toen geld daar een groot probleem werd, liet hij zich in 1982 op zijn 33ste door McLaren toch weer overhalen tot een comeback. En geen onfortuinlijke, zijn derde race in Long Beach eindigde al met een zege. In 1984 scoorde hij namens McLaren zelfs zijn derde wereldtitel, om er een jaar later na een seizoen met alleen nog een zege op Zandvoort, definitief mee op te houden.

Nigel Mansell

De Brit met de snor had zijn eerste F1-pensioen al aangekondigd nog voor hij zijn enige titel won. Eind 1990 had hij er genoeg van om tweede viool te spelen bij Ferrari achter Alain Prost. Mansell, toen al 37 jaar, was wel klaar met de sport. Uiteindelijk overtuigde Frank Williams hem om in 1991 toch terug te keren bij zijn team, maar Mansell wilde wel expliciet in zijn contract hebben staan dat de focus in het team op hem zou liggen. Namens Williams werd hij dat jaar tweede en in 1992 volgde op zijn 39ste zelfs nog het kampioenschap. Maar tot een contractverlenging kwam hem niet, ook omdat Williams Prost had gecontracteerd voor 1993. Daarop besloot Mansell een ander avontuur in de Indycar-series te wagen. Na de dood van Ayrton Senna kwam Williams in 1994 toch weer bij de veertiger uit. Vier races reed Mansell dat bewogen jaar nog namens Williams en in de slotrace in Australië scoorde hij zelfs nog een laatste poleposition én de zege. Een laatste comeback voor slechts twee races bij McLaren verliep in 1995 minder succesvol.

Alain Prost

Drie keer wereldkampioen was hij al, toen hij eind 1991 nog voor de laatste race zijn ontslag kreeg bij Ferrari. Een routinier van ruim 36 jaar, die heel het seizoen lang openlijk kritiek had geleverd op de matige prestaties van de Scuderia. De Italianen stuurden Alain Prost de laan uit, maar hij kreeg wel een zak geld mee om in 1992 niet bij een concurrent in te stappen. Dus bekeek de Franse drievoudig wereldkampioen het racecircus een jaartje van de zijlijn. Een sabbatical noemde hij het zelf. Voor 1993 vond hij weer een stoeltje bij Williams, waar hij naast Damon Hill nog een laatste jaar wist te vlammen. Een week na zijn 38ste verjaardag verzekerde Prost zich er van zijn vierde en laatste wereldtitel, voor Ayrton Senna en teammaat Hill. Vlak voor de slotrace kondigde hij zijn definitieve pensioen aan. Zo maakte hij plaats voor zijn eeuwige rivaal Senna, die een jaar later overleed na een crash in de GP van San Marino.

Michael Schumacher

Anderhalf decennium speelde Michael Schumacher een hoofdrol in de Formule 1. Eerst als uitdager en kampioen bij Benetton, toen als de verlosser van Ferrari en uiteindelijk als ‘Rekordmeister’. Na zeven titels besloot Michael Schumacher zijn F1-avontuur na 2006 af te sluiten. Maar drie jaar later besloot hij toch nog niet klaar voor een racepensioen. Het rood verruilde hi voor het zilver van Mercedes, waar hij met Ross Brawn aan een nieuw avontuur begon. Heel Duitsland rekende al op een achtste titel en Schumi zelf ook. Maar dat Mercedes van toen, net terug in de Formule 1 als fabrieksteam, was nog niet die geperfectioneerde machine van nu. Red Bull, Ferrari en McLaren, ze bleken allemaal rapper. Bovendien kreeg de veertiger Schumacher te maken met jonkie Nico Rosberg als teammaat, die dikwijls sneller bleek. Drie jaar duurde de rentree van Schumacher, waarin hij niets meer won. Slechts één podium in Valencia in 2012 leverde de mislukte comeback in. Pas na zijn afscheid begon het in het tijdperk van de hybride motoren echt succesvol te draaien bij Mercedes.

Kimi Räikkönen

Volledig scherm Kimi Räikkönen © BSR Agency Hij was ’s werelds beste in 2007 en had nog een doorlopend contract bij Ferrari. Maar na 2009 had Kimi Räikkönen er even genoeg van. De onnavolgbare Fin verruilde het miljoenencircus voor een nieuwe avontuur in de rallysport. Hij haalde er zijn ereplaatsen op, won er zelfs een aantal kleine wedstrijden en had vooral veel plezier. Maar na twee middelmatige jaren miste hij toch de intense raceduels op het asfalt, dus keerde hij in 2012 terug bij Lotus F1. Meteen was de Fin weer op snelheid, met tal van podiumplaatsen, winst in Abu Dhabi en een derde plaats in het WK. Na nog een tweede seizoen Lotus keerde hij in 2014 terug bij Ferrari, waar hij vijf seizoenen bleef zitten en nog twee keer vierde en een keer derde werd in het WK. Vorig jaar deed hij een stapje terug naar Alfa Romeo, waar hij op zijn 40ste nu nog steeds racet.

