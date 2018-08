Hoe ‘vrouwe Fortuna’ Jillert Anema te hulp schoot

Anema is geen coach die zich snel zorgen maakt. Hij viert liever partijen dan dat hij stilstaat bij wat misgaat. Op Schiphol, tijdens de persbijeenkomst van het nieuwe Team easyJet over oudsponsor Clafis: ,,Vandaag hoeven we het niet over wat daar misging te hebben. Het is een dag van feest.” Hij houdt het over een verschil van inzicht over het te voeren beleid. ,,Bert Jonker (de directeur van Clafis, red.) en ik zijn zonder ruzie, vriendelijk en met een handdruk uit elkaar gegaan.”