Hoedt op weg naar Celta, sleutelrol voor James in deal met Spurs

Er zit vanuit Spaans perspectief zo weinig schot in de transfer van Christian Eriksen naar Madrid dat Real een nieuw konijn uit de hoge hoed heeft getoverd, zo meldt de Spaanse sportkrant AS. Het konijntje luistert naar de naam James Rodriguez. De aan Bayern München verhuurde Colombiaanse aanvallende middenvelder moet in de onderhandelingen met Tottenham Hotspur een sleutelrol spelen in de komst van de Deen Eriksen naar Madrid. Of het zover komt, is zeer de vraag. Ook Arsenal, Napoli en Juventus zouden naar James hengelen.