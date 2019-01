Hoedt op weg naar Celta, Vormer liet miljoenendeal lopen

Rojas per direct weg bij Heerenveen

Marco Rojas vertrekt per direct bij sc Heerenveen. De 27-jarige Nieuw-Zeelander stapt over naar het Deense Sønderjyske, waar hij een contract voor een jaar heeft getekend. Rojas speelde anderhalf jaar bij de Friezen. De aanvaller kwam in de zomer van 2017 over van het Australische Melbourne Victory FC. De international speelde 29 officiële duels voor Heerenveen. De laatste maanden kwam Rojas weinig aan spelen toe bij Heerenveen.