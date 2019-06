Hoeveel geduld heeft Red Bull nog met ‘achterblijver’ Gasly?

Een panty met ijsblokjes in je nek, drinken, smeren en weer drinken..... Zes tips van specialis­ten als je toch wilt sporten in de hitte

25 juni Het is dik boven de dertig graden, maar je hebt je voorgenomen toch te sporten. Want jouw voorbereiding op die grote wedstrijd mag geen vertraging oplopen, of je bent net begonnen met opbouwen van de conditie en je wilt niet nu al opgeven. Tenminste, zo voelt het. Zomaar wat mogelijke redenen om toch inspanning te gaan leveren in de hitte die deze dagen ons lans teistert. Maar is sporten wel verstandig in deze omstandigheden en als je dan toch besluit die hardloopschoenen aan te doen, wat moet je dan doen om je lichaam te beschermen?