Hoffenheim aast op 17-jarig talent Feyenoord, United wil Van der Sar als TD

Hoffenheim in de markt voor De Mooij (17)

Splinter de Mooij maakte op het internationale Mladen Ramljak Memorial Tournament in Zagreb indruk. Het 17-jarige talent van Feyenoord weet zich daarom in de belangstelling van Hoffenheim. Dat meldt Sky.

De Mooij werd topscorer van het toernooi in Kroatië. Feyenoord won in de finale met 2-0 van Real Madrid.

Overtoom niet naar FC Volendam

Volledig scherm Willie Overtoom trainde eerder nog mee met FC Volendam. © Marina Popova De zoektocht van Willie Overtoom (31) naar een nieuwe club duurt voort. Een proefperiode bij FC Volendam leverde de oud-speler van onder meer AZ en Heracles Almelo geen contract op.



,,Willie Overtoom heeft de afgelopen weken tot ieders tevredenheid meegetraind met de selectie'', liet de Noord-Hollandse eerstedivisieclub weten. ''Het was bekend dat Willie een conditionele achterstand had, maar de afgelopen weken is dit steeds beter geworden. In de partijen en oefenwedstrijden is echter gebleken dat hij niet de speler is waar FC Volendam op dit moment naar op zoek is."



Technisch manager Misha Salden wenst Overtoom een goede toekomst toe. ,,We willen graag een creatieve aanvallende middenvelder en Willie speelt meer in de controle. We willen hem bedanken voor de periode dat hij met zijn ervaring onze spelers geholpen heeft."

Rai Vloet tekent 4-jarig contract

Volledig scherm © Pro Shots Rai Vloet heeft een contract voor vier jaar getekend bij Frosinone. Dat meldt Sky Sport. Daarmee komt er een einde aan een bijzondere transfersoap.



Een jaar geleden haalde NAC de speler bij PSV op, voor naar verluidt een kleine ton. Om hem na een seizoen (31 wedstrijden en vier goals) voor een 'flinke vergoeding' door te verkopen aan een onbeduidende eerstedivisionist uit Zwitserland. De transfersom die het ontvangen heeft, wil NAC niet prijsgeven.



Al snel werd duidelijk dat niet Chiasso maar het gepromoveerde Frosinone de eindbestemming van Vloet zou worden die voor gesprekken al een aantal keer in Italië was geweest. Zijn eigen vader, Wiljan Vloet, noemde de transfer onlangs dubieus en bijzonder.



Vloet tekende in 2012 zijn eerste profcontract bij PSV. Een groot succes werd dat niet want hij speelde in totaal maar negen duels voor de hoofdmacht. In 2017 vertrok hij naar NAC Breda.

Atlético presenteert Arias

Santiago Arias werd twee geleden al vastgelegd door Atlético Madrid, maar pas vandaag werd de ex-PSV'er door de Spaanse club gepresenteerd. Hij tekende voor vijf jaar.

Van der Sar kandidaat bij ManUnited

Volgens The Independent is Manchester United op zoek naar een nieuwe 'director of football' en Edwin van der Sar staat heel hoog op het kandidatenlijstje. De ex-keeper moet in de nieuwe functie een brug vormen tussen trainer José Mourinho en vice-voorzitter Ed Woodward.

De algemeen directeur van Ajax, die zijn loopbaan afsloot bij Manchester United, staat er goed op in de Engelse stad. Hij is nog altijd immens populair.

Ook Monchi van AS Roma en Fabio Paratici, technisch directeur bij Juventus, zijn kandidaat.

Godín langer bij Atlético

Manchester United had hem graag aangetrokken, maar Diego Godín blijft gewoon bij Atlético Madrid. De Uruguayaanse verdediger heeft volgens Marca zelfs zijn contract opengebroken en verlengd tot medio 2021.

Internazionale versterkt zich met Baldé

Keita Baldé maakt officieel de overstap van AS Monaco naar Internazionale. De 23-jarige flankspeler uit Senegal wordt gehuurd met een optie tot koop. Baldé speelde in de jeugd voor Barcelona. Eerder speelde hij al in Italië bij Lazio, waar hij in de zomer van 2017 werd weggekaapt door AS Monaco voor 30 miljoen euro.

Excelsior huurt verdediger Horemans

Excelsior heeft de selectie versterkt met Siebe Horemans. De 20-jarige Belgische verdediger wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van AA Gent. Horemans liep in januari van dit jaar nog een kruisbandblessue op, maar is inmiddels weer fit. Met zijn komst heeft Excelsior zijn verdediging in principe op orde. Aanvallend moet er wel nog wat gebeuren. De Rotterdammers zoeken nog een spits en een buitenspeler.

Nieuwe Braziliaanse club voor Guerrero

De Peruaanse international Paolo Guerrero verlaat het Braziliaanse Flamengo voor Internacional, zo maakte de club uit Porto Alegre vandaag bekend. De 34-jarige spits, Peruaanse topschutter aller tijden, ondertekende er een contract tot medio 2021.

Guerrero had een belangrijk aandeel in de historische kwalificatie van zijn land voor het WK in Rusland, maar moest bijna de eindronde missen door een dopingschorsing.

Schalke 04 kijkt naar Portugese uitblinker

Volledig scherm Pizzi © Getty Images Thilo Kehrer is op weg naar Paris Saint-Germain voor circa 37 miljoen euro. Schalke 04 is bereid die miljoenen direct te herinvesteren volgens de Portugese krant Record. De Duitsers zouden hun pijlen gericht hebben op Pizzi. Deze centrale middenvelder bezorgde Benfica vrijdag met drie treffers nog de zege tegen Vitoria SC (3-2). Pizzi zou circa 35 miljoen euro moeten kosten.

Interesse uit Bundesliga voor Denswil

Stefano Denswil verruilt de Belgische mogelijk voor de Duitse competitie. De 25-jarige Nederlandse verdediger staat in de belangstelling van Bundesliga-club Borussia Mönchengladbach, meldt Het Nieuwsblad.



De Belgische kampioen is niet van plan om de oud-Ajacied zomaar te laten gaan en heeft een prijskaartje van 7 miljoen euro op hem geplakt. Er zou door Gladbach nog geen officieel bod zijn uitgebracht op de voormalig jeugdinternational, die sinds 2015 in het blauw-zwart van Club Brugge speelt.

Fernandes naar Fiorentina

Volledig scherm Kevin De Bruyne en Edimilson Fernandes aan het einde van het afgelopen seizoen. © Getty Images Edimilson Fernandes speelt komend seizoen voor Fiorentina. De middenvelder wordt door West Ham United een jaar verhuurd.



De overstap zou een onderdeel zijn van de transfer van Carlos Sanchez, die afgelopen week naar Londen kwam.



Fiorentina betaalt een bedrag van 1 miljoen euro om de 22-jarige Zwitser te huren.

Besiktas richt pijlen op Karius

Volledig scherm Loris Karius © REUTERS Loris Karius kan Liverpool inruilen voor Besiktas, meldt The Sun. De Turkse topclub zou de 25-jarige doelman, die tweede keus is achter Alisson Becker, dolgraag voor een jaar huren. Bij Besiktas zou de Duitser dan teamgenoot worden van Ryan Babel, Jeremain Lens en Oguzhan Özyakup.

Bakayoko kan Chelsea alweer verlaten

Volledig scherm Tiemoue Bakayoko © Photo News Het is de vraag welke rol de nieuwe Chelsea-coach Maurizio Sarri in gedachten heeft voor Tiemoue Bakayoko. De vorig jaar aangetrokken Fransman maakte weinig indruk in zijn eerste Premier League-seizoen en met de komst van Jorginho heeft hij er een enorme concurrent bij gekregen. AC Milan zou wel toekomst zien in de middenvelder. Volgens The Sun willen de Italianen Bakayoko huren met een optie tot koop.

Utrecht laat verdediger gaan

FC Utrecht heeft voor de tweede keer in een week een contract van een speler vroegtijdig ontbonden. Na aanvaller Bilal Ould-Chikh is er bij de eredivisieclub ook geen toekomst meer voor Benis Belesi.



De negentienjarige Belg, die in de verdediging en op het middenveld kan spelen, kwam vorig jaar zomer over van Zulte Waregem. Hij kwam bij Utrecht niet verder dan één competitiewedstrijd voor Jong FC Utrecht.

Guardiola wil Sterling niet kwijt



Volledig scherm Raheem Sterling was een van de uitblinkers bij Manchester City tegen Arsenal. © REUTERS Als het aan Pep Guardiola ligt, blijft Raheem Sterling nog jaren bij Manchester City voetballen. De 23-jarige aanvaller speelde gisteren een hoofdrol tijdens de eerste competitiewedstrijd van de regerend kampioen van Engeland. Manchester City won met 0-2 bij Arsenal. Sterling opende in de eerste helft de score en noteerde daarmee zijn vijftigste doelpunt in de competitie voor City.



,,We zijn erg blij met hem en willen heel graag dat Raheem blijft'', aldus Guardiola over Sterling, die nog een contract voor twee seizoenen heeft.



Engelse media meldden dat City een nieuw contract voor Sterling heeft klaarliggen. Hij zou dan 300.000 pond per week gaan verdienen en een van de best betaalde spelers van Manchester City worden.

Thomas sluit aan bij PSV na afronden formaliteiten

Nieuweling Ryan Thomas sluit vandaag aan bij PSV, als hij de laatste (medische) protocollen heeft doorlopen. De 23-jarige Nieuwe-Zeelander komt over van PEC Zwolle, waar hij afgelopen weekend nog in de wedstrijdselectie ontbrak.

Bij PSV moet Thomas het middenveld versterken. Die linie was in de voorbereiding op het nieuwe seizoen kwantitatief nog niet zwaar bezet. Met zijn komst krijgt trainer Mark van Bommel meer mogelijkheden en kan hij naast de vermoedelijke vaste waarden Gastón Pereiro en Jorrit Hendrix kiezen uit meerdere spelers. Hij heeft voor het middenveld onder anderen Mauro Júnior (als nummer 10), Bart Ramselaar, Pablo Rosario en Dante Rigo nog als andere opties aan boord.

De verwachting is dat Thomas vandaag nog niet wordt gepresenteerd, maar waarschijnlijk een dag later.