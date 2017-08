Hoffenheim-fan poetst tanden op Anfield

Maradona laat actie van PS­V-hoofd­spon­sor volledig in de soep lopen

16:09 Diego Armando Maradona heeft in Mierlo weer eens van zich doen spreken en zich niet van zijn beste kant laten zien. De voormalige voetbalvedette had zich laten lenen voor een zogeheten 'meet and greet', die georganiseerd was door PSV-hoofdsponsor Energiedirect.nl.