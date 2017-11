Hoffenheim geeft zege uit handen bij debuut Hoogma

Everton uitgeschakeld in EL na nederlaag bij Lyon

21:16 De Europa League kan het rampzalige seizoen van Everton niet meer redden. De Engelse club, in de Premier League op een degradatieplek, werd vanavond met 3-0 verslagen door Olympique Lyon. Daardoor bezet Everton de laatste plaats in groep E en is overwintering in Europa onmogelijk.