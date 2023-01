Hoffenheim kondigt op ludieke wijze komst ex-Ajacied Kasper Dolberg aan

met videoTSG Hoffenheim heeft op ludieke wijze de komst van Kasper Dolberg aangekondigd. De Duitse middenmoter neemt de 25-jarige spits uit Denemarken over van OGC Nice, dat hem in de eerste seizoenshelft nog verhuurde aan Sevilla. Dolberg speelt nu tot het einde van het seizoen op huurbasis in de Bundesliga.

Zijn verblijf in Spanje werd voortijdig afgebroken wegens een gebrek aan speeltijd. In de eerste seizoenshelft kwam de spits tot slechts vier optredens in La Liga. Scoren deed Dolberg niet tijdens zijn avontuur in Spanje. Daarmee voegde hij opnieuw een teleurstellend hoofdstuk toe aan zijn altijd nog prille loopbaan, die zeer succesvol begon bij Ajax.

In zijn debuutseizoen bij Ajax was Dolberg namelijk goed voor zestien doelpunten in 29 eredivisiewedstrijden. Bovendien speelde hij met zes treffers een hoofdrol in het uitmuntende Europa League-seizoen dat zijn ploeg beleefde. Mede dankzij zijn zes doelpunten bereikte Ajax de finale, waarin Manchester United uiteindelijk te sterk was. Na dat sterke jaar ging het, mede door blessureleed, minder met Dolberg. In 2019 verkaste de spits naar Nice, waar hij zijn Ajax-vorm nog niet haalde. De Franse club nam Dolberg voor ruim 20 miljoen euro over van Ajax.

Oude vorm hervinden

Bij Hoffenheim hoopt de veertigvoudig international van Denemarken zijn oude vorm te hervinden. Zijn nieuwe werkgever is in ieder geval blij met zijn komst, getuige de moeite die de social media-afdeling in het presenteren van de nieuwe spits heeft gestoken. Met het populaire spelletje Guess the Player liet Hoffenheim het publiek alvast raden wie de nieuwste aanwinst was. Daarbij ging het om Dolberg.

