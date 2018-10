Hoffenheim met Brenet en Hoogma tegen ManCity

Spalletti: Van Bommel is een geboren trainer

18:52 Luciano Spalletti is niet verbaasd dat PSV het onder leiding van Mark van Bommel goed doet. ,,Hij is een geboren trainer. Dat zag je in zijn karakter als voetballer'', aldus de trainer van Internazionale, die het woensdag met zijn team in de Champions League tegen de Eindhovenaren opneemt.