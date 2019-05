Hogenkamp en De Bakker houden zicht op hoofdtoernooi Roland Garros

Sinkeldam roemt mentale kracht Démare: Hij draagt de hele ploeg

18:17 Arnaud Démare is niet per se heel snel, maar wel heel sterk. Dat vertelde Ramon Sinkeldam nadat zijn Franse ploeggenoot bij Groupama-FDJ de tiende etappe van de Giro d'Italia had gewonnen. ,,Hij is mentaal heel sterk.‘’