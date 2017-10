Hogenkamp kan niet verrassen in Linz

De vier jaar oudere Slowaakse zegevierde in twee sets: 7-5 6-3. Het was de eerste keer dat beide speelsters elkaar in het WTA-circuit troffen.

Hogenkamp, de nummer 107 van de wereldranglijst, leverde in de eerste set drie keer haar service in. De Nederlandse brak in de vierde (2-2) en tiende game (5-5) nog wel terug, maar in de slotfase had Rybarikova toch weer de overhand. Ook in de tweede set gaf Hogenkamp de nummer 28 van de wereld goed partij. Na het verlies van haar service in de zevende game viel aan een nederlaag echter niet meer te ontkomen.