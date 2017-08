Hogenkamp naar laatste vier in Leipzig

Oud-winnares Stosur zet streep door US Open

19:13 De organisatie van de US Open heeft weer een oud-winnaar uit het deelnemersveld moeten schrappen. De Australische tennisster Samantha Stosur, in 2011 de beste in New York, is niet op tijd fit voor het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Stosur kampt al een tijdje met een polsblessure.