Hogenkamp roemloos onderuit in Rosmalen

Speed gel Lot­to-Soud­al verbolgen na verbieden foefje: 'En Sky dan?'

12:48 De speed gel op de benen van renners van Lotto-Soudal is verboden. De renners van de Belgische ploeg spoten het goedje, dat de aerodynamica zou verbeteren, vorige week op hun benen tijdens de ploegentijdrit van de Dauphiné. De internationale wielerunie UCI stelt nu per direct een verbod in.