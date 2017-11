Hogenkamp slaat zich in Nantes naar halve finale

Sjoerds eredivisie: Hebben ons vergist in Locadia en Dolberg moet absoluut niet op links

16:54 In aanloop naar speelronde 12 van de eredivisie laat Sjoerd Mossou zijn licht schijnen over wat er speelt rond het Nederlandse voetbal. 'We zeggen elke week dat het dieptepunt voor de eredivisie is bereikt.'