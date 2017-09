Hogenkamp stevig onderuit in eerste ronde Tashkent

Hogenkamp reisde na Seoul met vertrouwen af naar Tashkent. Ze steeg gisteren van plaats 119 naar 99 op de WTA-ranking, waarmee haar zo gewenste plek in de top-100 van de wereldranglijst weer een feit was.



Die boost kon ze echter niet omzetten tot een resultaat in Tashkent. De eerste set tegen Krunic verloor ze na het derde setpoint in de tiebreak. In de tweede set was de 25-jarige Doetinchemse kansloos met drie breaks tegen en zes achtereenvolgende verloren games.