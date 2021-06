Hogenkamp strandt in kwalificaties Wimbledon, Haase en Griekspoor later vandaag in actie

Oranje dubbeldek­ker naar Boedapest voor mars Oranjefans van fanzone naar stadion

15:35 De parade met Oranjefans in Boedapest wordt zondag bij het EK traditioneel aangevoerd door de Oranje-dubbeldekker. Het voertuig wordt in een dieplader naar Hongarije vervoerd, zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. De dubbeldekker reist sinds 2004 met het Nederlands elftal de wereld over bij toernooien, voor het laatst bij het WK voor vrouwen in 2019.