Hogenkamp strijdend ten onder in eerste ronde

Ligtlee maakt rentree op de baan in Manchester

15:42 Elis Ligtlee maakt in Manchester haar rentree. De olympisch kampioene op de keirin doet samen met Braspennincx mee op de sprint bij de wereldbekerwedstrijd baanwielrennen. Ligtlee is al een tijdje hersteld van blessures die ze had, maar vorige maand sloeg ze de Europese kampioenschappen in Berlijn nog over.