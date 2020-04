Home Tour nog voor veel verbeteringen vatbaar: ‘Dit is een noodgreep’

Met de Home Tour van dartsbond PDC is er voor het eerst in een maand tijd weer live sport. Of het een succes is, zal moeten blijken. De site van het livestreamtoernooi was al snel overbelast en het beeld was ronduit slecht.

Sportief leverde de Home Tour zeker al spektakel op. Zo is Jamie Lewis de verrassende winnaar van de eerste poule. Het zorgt ervoor dat wereldkampioen Peter Wright meteen uit het toernooi ligt. Snakebite valt vooral op vanwege zijn kleurrijke kapsel, als die al te zien is. Voor iemand die met pijltjes gooien miljoenen verdient, zou je betere beelden vanuit zijn huis in Mendham verwachten.

Lachen natuurlijk dat Gary Anderson vanwege een prehistorische internetverbinding moest afzeggen, maar een zwak signaal is duidelijk niet alleen zijn probleem. Zo overschaduwen technische ongemakken de eerste avond van de Home Tour. Nog los van de haperende beelden en het krakende geluid valt de livestream zelfs een paar keer helemaal weg.

Het is één van de redenen dat Jacques Nieuwlaat het helemaal niets vindt. De dartskenner en commentator heeft het een kans gegeven, maar kijkt liever alle James Bond-films nog een keer. ,,Voor mij hoeft dit niet nee”, zegt de stem van het darts.

Hij bevestigt dat RTL 7 er serieus naar gekeken heeft. ,,Maar het is niet uit te zenden. Het is slecht in beeld gebracht. Je kunt er wel meer mee doen, maar dan moeten ze er geld tegenaan smijten. Met goede camera’s en satellietverbindingen. Dit is een noodgreep. Ze kunnen tijdens de coronacrisis niet veel anders, je kan lastig overal vijf man langs sturen.”

Afhankelijk

PDC-directeur Matthew Porter laat ook weten dat dat geen optie is. Het moet thuis en kleinschalig. Deelname is vrijwillig, darters zijn verantwoordelijk voor de techniek. ,,Er doen meer dan negentig spelers mee uit verschillende landen. Veel staat stil, dus we kunnen niet iedereen een goede camera opsturen. Ook dan zijn we nog afhankelijk internet”, zegt Porter.

De zwakke verbinding van Anderson is zeker geen uitzondering, blijkt al de eerste avond. Dat is dan nog de technische kant, maar darts is veel meer. De sfeer van de dampende zalen met uitzinnig publiek, of een scheidsrechters die naast het bord de score noteert. Om nog maar te zwijgen over de bulderstem van Russ Bray met ‘one hunderd and eighty’ . Het is een gemis.

Quote Dit houdt de darters nog een beetje bezig Jacques Nieuwlaat

Darts zonder publiek, Nieuwlaat vindt het niets en vraagt zich af of de Home Tour bestaansrecht heeft. ,,Al is het nog moeilijk in te schatten. De ervaring zal het leren. We weten ook niet hoelang dit allemaal nog gaat duren. Dit houdt de darters nog een beetje bezig, maar ik vrees dat 2020 nu al een verloren seizoen is”, zegt The Human Calculator.

De meeste darters zijn sowieso snelle rekenaars. Bij de Home Tour geven deelnemers ook zelf de scores door. Op beeld is amper te zien is in welk vakje de pijlen landen. De PDC stelt in een statement elke dag aan technische verbeteringen te werken. Ze hebben ook nog even voor de knock-outfase begint; de poulefase van het toernooi duurt alleen al 32 dagen.

,,Ik hou echt wel van darten, maar de liefde houdt een keer op”, zegt Nieuwlaat erover. Als onder anderen Gerwyn Price vanavond aan de beurt is, heeft hij wel wat anders te doen. Ook als hij alle James Bond-films al voor de zoveelste keer gezien heeft. ,,Dan ga ik nog liever zelf een pijltje gooien op mijn eigen bord.”