'Honda aan het einde van dit jaar net zo snel als Renault'

Honda kende problematische jaren bij McLaren, maar Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull, kent dit seizoen een voortvarende start met de Japanse krachtbron. Bij Red Bull denken ze dat Honda aan het einde van dit jaar eenzelfde kracht kan leveren als de Renault-motor. ,,Honda is technisch gezien interessant", vertelt Helmut Marko, technisch adviseur van Red Bull, aan Motorsport. ,,De motor is erg licht en nu ook betrouwbaar. Als het goed is zijn ze aan het einde van dit jaar net zo snel als Renault."



Red Bull en Renault lagen de afgelopen jaren flink overhoop, omdat de titelaspiraties van de renstal flink werden gedwarsboomd door de onbetrouwbare Franse motor. Dat leidde tot fikse ruzies, maar teambaas Christian Horner wil die emoties niet laten regeren. ,,De situatie met Renault verandert per maand, maar dat zijn we gewend. We hebben respect voor wat ze doen, maar het belangrijkste is voor ons eenvoudig: we willen het meeste competitieve plaatje hebben. Voor het eerst in misschien wel tien jaar kunnen we kiezen. Daarvoor waren we genoopt te kiezen voor een bepaalde motor."