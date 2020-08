'Honda en Red Bull stoppen één miljard in project-Verstappen’

WTA Cincinnati Mertens: ‘Als je het hotel verlaat, lig je uit het toernooi’

18:57 Elise Mertens heeft in een interview tegen Sporza de strenge voorzorgsmaatregelen in New York vanwege het coronavirus uit de doeken gedaan. ,,We mogen het hotel niet verlaten, maar de organisatie zorgde wel voor een buitenpleintje", zegt de Belgische tennisster die actief is op het WTA-toernooi van Cincinnati dat vanwege de coronamaatregelen in New York wordt gespeeld.