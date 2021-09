Honda heeft motor Verstappen voorzien van superbatterij: ‘Doel is om Mercedes te verslaan’

Fabrikant Honda heeft de motoren van de Formule 1-bolides van Red Bull voorzien van een superbatterij, die Max Verstappen in de resterende races van het kampioenschap moet helpen aan de wereldtitel in de Formule 1. Deze zogeheten ‘Energy Store’, afgekort ES, is de laatste grote bijdrage aan het raceteam voordat de Japanners in 2022 de Formule 1 verlaten.

De noviteit is zonder daar echt ruchtbaarheid aan te geven al ingebracht tijdens de Grote Prijs van België. Honda kondigde toen wel een “belangrijke update van de aandrijfeenheid” aan, maar meldde niet dat het om een lichtere, efficiëntere en zeer krachtige batterij voor de opslag van energie ging, die eigenlijk pas in 2022 zou worden geleverd aan Red Bull.

,,Het doel is om dit seizoen Mercedes te verslaan en om dat in ons laatste seizoen in de Formule 1 voor elkaar te krijgen, erkenden we de noodzaak om de prestatie van de motor te verbeteren. Om die reden is de ontwikkeling van de nieuwe ES, waar jaren aan is gewerkt, versneld”, zei Yasuaki Asaki, het hoofd van de motorafdeling van Honda, op de website van de Formule 1.

Verstappen veroverde met de nieuwe ES in zijn krachtbron poleposition op het circuit van Spa-Francorchamps. De Nederlander won vervolgens ook de race, die door de zware regenval slechts enkele rondjes duurde en ook nog eens achter de safetycar werd verreden. Daarna was Verstappen oppermachtig in de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort, zowel in de kwalificatie als race. In de Grote Prijs van Italië viel hij halverwege uit na een botsing met zijn rivaal Lewis Hamilton van Mercedes.

De Limburger begint komend weekeinde in de Grote Prijs van Rusland met vijf punten voorsprong op Hamilton. Hij weet nu al dat hij zondag in de race drie plaatsen naar achteren wordt gezet in de startopstelling. Dat is de straf die de wedstrijdjury hem gaf voor het veroorzaken van de aanrijding met Hamilton op Monza.

