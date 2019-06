Honda-topman Tanabe: We mikken er op dat Max nog een overwinning pakt dit jaar

Team Sunweb opent campus voor ‘renners die in 2025 Tour aankunnen’

13:15 Wielerploeg Sunweb heeft in Sittard zijn nieuwe topsportcentrum geopend onder de naam Keep Challenging Center. Op deze campus wil de ploeg van manager Iwan Spekenbrink wielertalenten opleiden. ''Het is een droom die uitkomt'', aldus Spekenbrink, die meteen een ambitie uitsprak; de jonge renners die zich nu op de campus vestigen, moeten in 2025 de Tour de France aankunnen.