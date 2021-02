Honda verlaat Formule 1, maar stapt niet helemaal uit motorsport

,,We vinden de MotoGP van groot belang voor onze motorsportactiviteiten.” De verbintenis is daarom verlengd tot eind 2026. De Spaanse motorcoureur Marc Márquez, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, rijdt voor het fabrieksteam van Honda. De Japanners hebben daarnaast nog een team in de koningsklasse.

Honda maakte in oktober bekend dat het eind 2021 vertrekt uit de Formule 1, mede als gevolg van de coronacrisis. De Japanners leveren de motoren aan AlphaTauri en Red Bull, de renstal van Max Verstappen. De fabrikant wil zich de komende jaren meer gaan richten op verduurzaming en daar passen de Formule 1-activiteiten niet meer in.



Red Bull bereikte afgelopen maand een akkoord met Honda over overname van de motoren. De renstal wil de krachtbronnen in eigen beheer gaan onderhouden, mits de internationale autosportfederatie FIA een verbod op het doorontwikkelen van de huidige motoren in de reglementen opneemt.