Hongerige Kjeld Nuis heeft ook wel trek in WK sprint

Nog geen week na de olympische sluitingsceremonie in Zuid-Korea begint hij vol vertrouwen aan het tweedaagse toernooi in Changchun in China, met zowel op zaterdag als zondag een 500 meter en een 1000 meter.



Nuis (28) geeft op de website van zijn ploeg LottoNL-Jumbo eerlijk toe dat hij na zijn dubbele machtsgreep op de Gangneung Oval graag terug naar huis was gegaan. ,,Ja, ik mis mijn gezin en familie wel. Ik ben echter sportman genoeg om te knop om te zetten. Als het seizoen erop had gezeten, was ik lekker de kroeg ingegaan. Maar ik kan hier aan de gekte ontsnappen en ontspannen in mijn hotelkamer op de negentiende verdieping. Via social media en mijn manager merk ik wel dat de gouden medailles veel los hebben gemaakt.''