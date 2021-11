Honkballer Ozzie Albies wint met Atlanta Braves World Series

De honkballers van Atlanta Braves hebben voor het eerst sinds 1995 de World Series gewonnen. De Braves, met Antilliaan Ozzie Albies als tweedehonkman, wonnen het zesde duel met Houston Astros in de best-of-sevenserie met 7-0 en boekten daarmee de benodigde vierde overwinning in de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. Albies liep punten binnen op homeruns van ploeggenoten Jorge Soler en Dansby Swanson.

De honkballers van Houston Astros hadden het zesde duel afgedwongen door afgelopen zondag in Atlanta met 9-5 hun tweede zege in deze World Series te boeken. Daarmee brachten ze de spanning een beetje terug.

De Braves wonnen de World Series drie keer, in 1914, 1957 en 1995. Houston Astros werd vier jaar geleden voor het eerst kampioen in de MLB.

Op weg naar de eindstrijd hadden de Braves onder meer Milwaukee Brewers en titelverdediger Los Angeles Dodgers verslagen. Eerste honkman Freddie Freeman roemde de veerkracht van het team. ,,We hebben zoveel tegenslagen overwonnen. Alles wat mis kon gaan ging mis. Elke dag was een nieuwe uitdaging en uiteindelijk eindigen we als kampioen”, vertelde Freeman, die al sinds 2007 voor de Braves uitkomt.

Zijn ploeg raakte al voor het seizoen werper Mike Soroka kwijt met een zware achillespeesblessure, verloor in juli buitenvelder Ronald Acuna met een gescheurde kruisband en zag vorige week een andere werper, Charlie Morton, wegvallen met een gebroken kuitbeen. Bovendien was buitenvelder Marcell Ozuna niet meer welkom nadat hij in mei was opgepakt op verdenking van mishandeling van zijn vrouw.

De club haalde in de zomer Jorge Soler, Adam Duvall, Eddie Rosario en Joc Pederson plots begon het te lopen bij de Braves, die dinsdag in de derde inning dankzij een homerun van Soler met twee man op de honken op 3-0 kwamen. Swanson sloeg de bal in de vijfde inning de tribunes is, met opnieuw Albies die profiteerde. Dankzij een honkslag van Freeman kon Soler de thuisplaat bereiken, waarna Freeman in de zevende inning de bal richting tribunes met ontgoochelde Astros-fans sloeg voor een solo homerun.

Daarna kon het feest in Atlanta, waar de fans op schermen het duel volgden, beginnen. “Deze jongens zijn altijd in zichzelf blijven geloven”, zei manager Brian Snitker, die al 45 jaar in diverse functies aan de Braves verbonden is.